Noord-Korea test ballistische raket

Noord-Korea heeft zaterdag opnieuw een mislukte test uitgevoerd met een ballistische middellangeafstandraket. Zuid-Korea en de Verenigde Staten meldden dat het om de derde mislukte rakettest deze maand gaat en dat het een duidelijke reactie is op de aanwezigheid van een Amerikaanse vliegdekschip in de nabijgelegen wateren.

De Verenigde Naties veroordelen de rakettesten van Noord-Korea omdat ze worden gezien als een stap op weg naar een nucleaire raket die het vasteland van de Verenigde Staten kan bereiken.

De Amerikaanse president Donald Trump schreef in een reactie op Twitter: „Noord-Korea heeft de wensen van China en zijn zeer gerespecteerde president niet gerespecteerd toen het vandaag tevergeefs een raket lanceerde. Slecht!” Hij gaf verder geen reactie aan verslaggevers toen hij terugkeerde naar het Witte Huis na een bezoek aan Atlanta.

De timing van de lancering was opvallend. Een uur eerder hield de VN-Veiligheidsraad een vergadering over het escalerende wapenprogramma van Pyongyang. Noord-Koreaanse functionarissen hadden de bijeenkomst geboycot die werd voorgezeten door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

De Zuid-Koreaanse chefs van staven verklaarden dat de raket slechts een paar minuten had gevlogen en een maximumhoogte van 71 kilometer bereikte. Het is niet helemaal duidelijk welke afstand de raket heeft gehaald, voordat die faalde. Volgens een Amerikaanse functionaris die anoniem wil blijven ging het waarschijnlijk om een KN-17 ballistische raket. Een paar minuten na de lancering viel het projectiel in stukken in de Japanse Zee.