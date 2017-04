Noord-Korea dreigt met meer rakettesten

Noord-Korea gaat door met het lanceren van testraketten, ondanks de groeiende spanning die dat oplevert met de VS. Dat heeft viceminister Han Song-ryol van Buitenlandse Zaken maandag gezegd in een interview met de BBC. „We gaan meer testen doen, wekelijks, maandelijks en jaarlijks.” Als Amerika besluit tot militair ingrijpen komt er een „totale oorlog.”

Vicepresident Pence liet maandag al weten dat het geduld van de VS met Noord-Korea op is. „Het tijdperk van strategisch geduld is voorbij.” Pence noemde de mislukte lancering van een testraket door Noord-Korea een provocatie. Hij stelde dat de VS en haar bondgenoten de regio willen stabiliseren „op een vreedzame manier, of uiteindelijk met alle noodzakelijke middelen”.