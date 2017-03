Noodweer teistert Peru

Noodweer heeft in Peru dit jaar al 72 mensen het leven gekost. Zij kwamen onder andere om door overstromingen van rivieren en landverschuivingen. Het gaat om het zwaarste natuurgeweld in bijna twintig jaar.

Het regent dit jaar uitzonderlijk veel in Peru. De rivieren en de riolering kunnen dat niet aan, wat in grote delen van het land heeft geleid tot overstromingen. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels zo 600.000 Peruanen getroffen.

peruweer

Sinds vorige week zit een deel van de bevolking van hoofdstad Lima zonder water. De regering heeft militairen gestuurd naar de 811 plaatsen waar de noodtoestand is uitgeroepen. In 1998 kwamen in vergelijkbare omstandigheden 374 mensen om het leven.

De regering heeft ruim 700 miljoen euro vrijgemaakt voor de wederopbouw. Daarvan lijkt voorlopig echter maar weinig terecht te komen: verwacht wordt dat het de komende twee weken blijft regenen.