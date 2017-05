Noodtoestand in Sanaa uitgeroepen om cholera

De noodtoestand is zondag uitgeroepen in de Jemenitische hoofdstad Sanaa vanwege een cholera-epidemie. De uitbraak van de dodelijke infectieziekte heeft al tientallen levens geëist. Dat hebben de autoriteiten in de stad, waar de Houthi-beweging de scepter zwaait, bekendgemaakt.

Volgens het Jemenitische ministerie van Volksgezondheid is er sprake van een „ongekende ramp”. De gezondheidszorg in Jemen, die door meer dan twee jaar van burgeroorlog al behoorlijk achteruit gegaan is, kan de uitbraak niet aan. Slechts een paar zorginstellingen in de hoofdstad functioneren nog en twee derde van de bevolking heeft niet de beschikking over schoon drinkwater. Cholera verspreidt zich juist via besmet water.

Sinds 27 april zijn 51 mensen gestorven aan cholera. Nog eens ruim 2700 mensen zijn vermoedelijk besmet. Bijna zestig zijn zeker besmet met cholera. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat in het gebied waar het risico op een cholera-uitbraak groot is, zo’n 7,6 miljoen mensen wonen.