Noodtoestand door watersnood in Montreal

Canadese autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen in Montreal. Dat gebeurde volgens de BBC nadat zondag (lokale tijd) drie dijken bezweken in het noorden van de stad. De maatregel blijft zeker 48 uur van kracht.

Delen van Canada kampen al dagen met ernstige wateroverlast, die wordt veroorzaakt door aanhoudende regenval en smeltende sneeuw. In de oostelijke provincie Quebec liepen bijna 1900 woningen onder water. De autoriteiten hebben zo’n 1200 militairen ingezet om te assisteren bij evacuaties.

Ook in de plaats Rigaud, ten westen van de Montreal, is de noodtoestand uitgeroepen. De burgemeester gaf opdracht inwoners van ondergelopen bieden desnoods gedwongen te evacueren. „We stopten ze in boten en ze huilden als baby’s”, zei burgemeester Hans Gruenwald Jr. „Ze waren niet langer in een positie om over hun eigen toekomst te beslissen.”