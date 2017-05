In de overstroomde gebieden in Canada is de hoop vervlogen dat het waterpeil snel zakt. Er is namelijk weer regen voorspeld komend weekend.

De meeste regen gaat vallen in de regio Mauricie in de provincie Quebec, precies de regio waar de overstromingen al veel schade hebben veroorzaakt. Duizenden huizen zijn hier overstroomd en bijna 3000 mensen moesten hun huis verlaten. De overstromingen veroorzaakten ook 120 aardverschuivingen.

Ook in British Columbia gaat het weer hard regenen.