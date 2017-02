Nog geen vonnis na hoorzitting inreisverbod

De drie rechters in San Francisco komen „zo snel mogelijk” met een uitspraak over de rechtmatigheid van het inreisverbod in de VS. Dat zei een van de rechters aan het einde van de hoorzitting waar de regering van president Trump een herstel van het inreisverbod bepleitte. Bij de hoorzitting werd de advocaten van Minnesota en Washington en van Trump het vuur aan de schenen gelegd door de rechters.

Volgens de rechtbank is het uitgesloten dat er dinsdag lokale tijd een vonnis komt. De verwachting is dat er voor het weekend een uitspraak ligt.

Een federale rechter in de staat Washington bepaalde vrijdag dat het inreisverbod niet kan gelden zo lang er juridisch geen duidelijkheid over is. Een Amerikaans federaal hof van beroep wees dit weekend ook nog eens het verzoek af van het Amerikaanse ministerie van Justitie om het omstreden inreisverbod te handhaven gedurende de juridische strijd over die maatregel.

Trump ging daar ook weer tegen in beroep. De hoorzitting was bedoeld om inzicht te krijgen in de wederzijdse argumenten voor of tegen het inreisverbod.