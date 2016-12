Nieuw record solozeilen voor Fransman

De Fransman Thomas Coville heeft zondag een nieuw wereldrecord gevestigd door in iets meer dan 49 dagen alleen rond de wereld te zeilen. Coville passeerde zondag de finishlijn bij het eiland Quessant voor de kust van Bretagne, meldden Franse media.

De Fransman deed er acht dagen korter over dan het vorige record dat sinds 2008 op naam stond van Francis Joyon, een andere Fransman. Coville was op 6 november in een 31 meter lange trimaran vanuit Bretagne vertrokken. Hij deed er 49 dagen, 3 uur, 7 minuten en 38 seconden over om de aardbol te ronden.