Nieuw inreisverbod ontziet houder green card

In een nieuwe versie van het inreisverbod van de regering-Trump worden houders van een green card, een tijdelijke verblijfsvergunning, ontzien. Ook als ze uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Irak of Jemen komen, mogen de houders van de green card de Verenigde Staten binnenkomen.

Dat zei minister John Kelly van Binnenlandse Veiligheid zaterdag op een veiligheidsconferentie in München. Ook reizigers die al in een vliegtuig naar de VS zitten op het moment dat Washington een nieuw inreisverbod invoert, mogen het land nog in.

Trump kondigde eind januari met een presidentieel decreet een inreisverbod af dat met succes is aangevochten door onder meer de staat Washington. Een rechter in Virginia oordeelde in een andere zaak dat het verbod in strijd is met de grondwet omdat het stoelt op religieuze vooroordelen. Het federaal hof van beroep in San Francisco handhaafde het verbod. Trump heeft laten weten dat hij komende week met een vervangende maatregel komt.