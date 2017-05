„Nicht Marine Le Pen verlaat politiek”

Marion-Maréchal Le Pen, nicht van Marine Le Pen, stapt uit de politiek. Mensen uit de kring van Marion-Maréchal Le Pen, parlementslid voor het Front National, hebben dat dinsdag tegen de krant Le Parisien gezegd.

Marion-Maréchal Le Pen zou de politiek om persoonlijke redenen vaarwel zeggen. Ze had al eerder laten weten dat ze niet haar hele leven aan de politiek wilde wijden.

De politica van het Front National werd in juni 2012 op 22-jarige leeftijd in de Nationale Vergadering gekozen als jongste Franse parlementariër ooit. Ze is een kleindochter van Jean-Marie Le Pen. Marine is haar tante.

Marine Le Pen verloor zondag in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen van de sociaal-liberale politicus Emmanuel Macron. In juni kiezen de Fransen een nieuw parlement.