Netanyahu wil met Trump werken aan vrede

Israël wil samenwerken met president Donald Trump om een vredesakkoord met de Palestijnen te bereiken. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu maandag in een toespraak tot de invloedrijke Amerikaanse pro-Israëlische lobbyorganisatie AIPAC. De toespraak werd vanuit Israël via een videoverbinding uitgezonden.

Netanyahu bedankte Trump voor zijn inzet voor de nauwe samenwerking tussen de Verenigde Staten en Israël. „Israël heeft geen grotere vriend dan de Verenigde Staten en de Verenigde Staten hebben geen grotere vriend dan Israël. We hebben dezelfde vijanden en delen dezelfde waarden”, aldus Netanyahu.

Normaal zou de Israëlische premier zijn afgereisd naar de VS om deze toespraak te houden. De mogelijke reden dat dit niet gebeurde, ligt in het Amerikaanse ongenoegen over het Israëlische nederzettingenbeleid. Dat ongenoegen stamt nog uit de periode van het presidentschap van Obama. De Israëlische regering hoopt dat onder president Trump de betrekkingen tussen de twee landen zullen verbeteren.