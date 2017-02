Netanyahu hartelijk verwelkomd in Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu woensdag hartelijk verwelkomd in Washington.

Benjamin en Sara Netanyahu werden door Trump en first lady Melania met een vriendelijke lach, een warme handdruk en een praatje het Witte Huis binnengehaald.

Oude vrienden

Het leek alsof oude vrienden elkaar weer ontmoetten. „Ik ken president Trump al vele jaren”, zei Netanyahu tijdens de persconferentie. „En dan doel ik op hem, zijn mensen, zijn team, waarvan ik sommige leden ook al jaren ken.”

Ook Jared Kushner, schoonzoon van Trump, die hij heeft aangewezen als onderhandelaar tussen Israël en de Palestijnen, is voor de premier een oude bekende. De ontmoeting woensdag luidde het begin in van een periode van samenwerking tussen Netanyahu en Trump.

Trump week af van de lijn die vorige Amerikaanse regeringen hadden aangegeven. Die zeiden dat een tweestatenoplossing de kans biedt om een einde te maken aan het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen. Maar de nieuwe president houdt ook de mogelijkheid van één staat open. „Ik kijk naar twee staten en naar één staat”, zei Trump. „Ik ben gelukkig met waar beide partijen van houden.”

Nederzettingen

Maar er was ook een kleine tegenvaller. Trump: „Wat de nederzettingen betreft zou ik graag zien dat u zich wat inhoudt. We werken wel iets uit.”

Die opmerking was echter vaag genoeg voor Israël om door te gaan met het bouwen in de nederzettingen. Netanyahu gaf ook niet aan dat hij de bouw zal bevriezen. Voor de ontmoeting had Israël de bouw van 6000 woningen aangekondigd in de nederzettingen. „Het is een kwestie die opgelost moet worden in het kader van vredesonderhandelingen”, zei de Israëlische president.

Trump zei verder dat hij graag zou zien dat er een vredesovereenkomst tussen Israël en de Palestijnen wordt gesloten en dat hij gelooft dát er een deal zal volgen. Maar hij zei niet welke plannen hij heeft. Tijdens de persconferentie wekte Trump de indruk zich niet goed in de problematiek te hebben verdiept. Dat bood Netanyahu de kans om concreter te zijn: de nederzettingen zijn niet de kern van het probleem; een Palestijnse staat moet Israël erkennen als Joodse staat en Israël houdt de controle over de veiligheid.

C-gebieden

Trumps vaagheid en onervarenheid, gecombineerd met de wat concretere opmerkingen van Netanyahu, geven aan dat het conflict de komende tijd gewoon doorgaat. Dat betekent echter niet dat alles hetzelfde blijft: Palestijnen zullen in de zogenoemde C-gebieden op de Westoever, die 60 procent van het land vormen en onder Israëlisch bestuur staan, meer land en goederen kwijtraken om ruimte te maken voor de uitbreiding van nederzettingen.