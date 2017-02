Netanyahu: Geen grotere steunpilaar voor Joodse volk dan Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gemaand diens kolonisatiepolitiek wat te temperen. Netanyahu werd ontvangen in het Witte Huis. „Ik ken president Trump en zijn familie al heel lang en ik kan u verzekeren: er is geen grotere steunpilaar voor het Joodse volk en de Joodse staat dan Donald Trump”, aldus de premier.

De Israëlische leider had een ronduit slechte relatie met Trumps Democratische voorganger Barack Obama en verwacht dat Washington onder Trump zich weer als vanouds helemaal achter Israëls beleid schaart.

Persconferentie

Maar Trump leek voorzichtiger dan Netanyahu mogelijk had gewenst. Trump zei bijvoorbeeld dat hij „graag de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem zou verhuizen en dat behoedzaam overweegt”.

Volledige persconferentie

De Republikein Trump zei verder dat „het een goed idee zou zijn als Netanyahu zich bij de nederzettingenpolitiek wat inhoudt”. Ook zei de Amerikaanse leider dat er voor het treffen van een vredesregeling tussen Israëli’s een Palestijnen, meer landen kunnen worden uitgenodigd. De VS willen volgens Trump meewerken aan „een fantastische vrede” tussen de partijen, maar de Israëli’s en Palestijnen moeten het uiteindelijk zelf willen regelen.

Trump repte opvallenderwijs met geen woord over een twee-staten-oplossing voor het conflict. De internationale gemeenschap, inclusief de Verenigde Staten, gaat er in beginsel van uit dat er vrede mogelijk is als er een Palestijnse staat naast de Israëlische komt. Maar daarvoor moet Israël de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, teruggeven. Dat wil Israël niet.

Trump zal belangen Verenigde Staten altijd vóór die van Israël stellen