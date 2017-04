Nepbeelden van raketaanval op VS bij verjaardag Kim Il-sung

De verjaardag van Kim Il-sung, de in 1994 overleden grondlegger van Noord-Korea, is op de staatstelevisie opgeluisterd met een muzikale show waarbij beelden werden getoond van een raketaanval op de Verenigde Staten.

De nepbeelden werden aan het slot van de show getoond op een groot scherm.

euronews

Kim Il-sung overleed op 8 juli 1994. Zijn geboortedag op 15 april is een officiƫle feestdag in Noord-Korea. Vorige week vierde het land de dag uitbundig, onder meer met een grote militaire parade in hoofdstad Pyongyang.

