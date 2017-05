Neonazi Mahler vraagt asiel in Hongarije

De beruchte Duitse neonazi Horst Mahler heeft asiel aangevraagd in Hongarije. Volgens Duitse media heeft de inmiddels 81-jarige extremist zich zelfs tot de Hongaarse premier gewend. De bejaarde Mahler hoopt daardoor zijn celstraf in Duitsland te ontlopen.

De Mitteldeutsche Zeitung publiceerde maandag een uitgelekte brief van Mahler, waarin hij premier Victor Orbán vraagt om asiel te verlenen „aan iemand die politiek wordt vervolgd”. De bejaarde neonazi was medeoprichter van de links-extremistische Rote Armee Fraktion (RAF). Later verliet hij de terreurgroep en sloot zich aan bij rechts-extremistische groeperingen.

Mahler zat een tienjarige gevangenisstraf uit voor antisemitische uitspraken en ontkenning van de Tweede Wereldoorlog. Een rechter besloot twee jaar geleden dat hij de gevangenis tijdelijk mocht verlaten vanwege ziekte. Eind vorig jaar bleek Mahler genoeg hersteld en moest hij de rest van zijn straf uitzitten, maar de Duitser weigerde.