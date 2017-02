Nederlandse kat reist 1000 kilometer

De kat Pepper verdween een half jaar geleden in Tilburg en is onverwacht opgedoken in het Oostenrijkse plaatsje Aschbach-Markt, een reis van ongeveer 950 kilometer. De dierenbescherming in Oostenrijk heeft geen idee hoe het dier de enorme afstand heeft weten te overbruggen. Vermoedelijk is de kat in een vrachtwagen terechtgekomen.

De kat werd door een jager gevonden, meldt de Oostenrijkse omroep ORF. Hij bleek vermagerd en was er slecht aan toe. Een dierenarts die hem onderzocht, had te maken met een boos, schuw en van zich afslaand dier. De kat was uitgehongerd. De arts dacht met een zwerfkat te maken te hebben.

Maar bij het maken een röntgenfoto ontdekte de dierenarts een chip. Het nummer daarvan leidde naar Nederland. Arts Katharina Zöchling stuurde foto’s naar de bazin van Pepper. De vrouw in Tilburg kon nauwelijks geloven dat haar kat die al sinds augustus verdwenen was, gevonden was. De Tilburgse heeft haar kat inmiddels opgehaald.