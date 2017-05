NCTV Schoof bij overleg laptopverbod

Bij het overleg in Brussel over het Amerikaanse plan om mogelijk laptops en tablets te gaan verbieden in de handbagage op vluchten vanuit de EU naar de VS is woensdag ook Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof aanwezig. Het overleg moet duidelijk maken of er nieuwe bedreigingen zijn.

De Amerikanen zouden de maatregel willen nemen uit vrees voor explosieven in elektrische apparaten groter dan een telefoon. De Amerikaanse onderminister van binnenlandse veiligheid Elaine Duke schuift aan om daar meer over te vertellen. „Als er een ‘smoking gun’ is, zijn maatregelen te rechtvaardigen”, aldus een EU-diplomaat.

Besproken wordt hoe moet worden omgegaan met zo’n eventueel verbod. De Europese Commissie wil dat de EU een gezamenlijke positie inneemt en wordt vertegenwoordigd door de EU-commissarissen van Transport en Binnenlandse Zaken. Ook zijn uit zeven lidstaten luchtvaart- en veiligheidsexperts aanwezig.

Het overleg duurt naar verwachting tot het begin van de avond.