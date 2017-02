NAVO maant Moskou vanwege Oekraïne

Rusland moet zijn „aanzienlijke” invloed bij de separatisten in het oosten van Oekraïne aanwenden om het opgelaaide geweld de kop in te drukken. Die boodschap gaf secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg woensdag af in Brussel.

Het staakt-het-vuren werd afgelopen week ruim 5600 keer geschonden, de ernstigste toename in lange tijd, aldus de Noor. Volgens hem zitten 20.000 mensen zonder verwarming, water en stroom, vooral rondom de plaats Avdiivka bij Donetsk.

Stoltenberg riep de partijen op de beschietingen onmiddellijk te stoppen en zware wapens terug te trekken, zoals afgesproken in de Minsk-akkoorden. De VN-Veiligheidsraad riep dinsdag ook al op de afspraken na te leven. Zowel Rusland als Oekraïne stemde voor de oproep om de wapenstilstand na te leven.