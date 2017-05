Navalny bijna blind aan een oog

De Russische activist Alexej Navalny (40) heeft dinsdag gezegd dat hij het zicht in zijn rechteroog voor 80 procent is kwijtgeraakt nadat hij vorige week een groene vloeistof in het gezicht kreeg gespoten. Hulp zoeken in het buitenland was onmogelijk door zijn reisverbod.

De Kremlin-criticus wil volgend jaar meedoen aan de presidentsverkiezing in de hoop Vladimir Poetin van een vierde termijn af te houden. Navalny maakte in het verleden als advocaat naam door zijn onderzoek naar dubieuze financiële transacties door managers en topambtenaren. Hij organiseerde in maart de grootste demonstratie tegen de regering in jaren. Ondanks 15 dagen gevangenisstraf kondigde hij voor 12 juni nieuw massaal protest aan.

Navalny werd donderdag met een antiseptisch middel aangevallen door een lid van een radicale ultra-nationalistische groepering. De vloeistof staat bekend als ‘zelyonka’ en is in elke apotheek te koop. Hoewel bijtend is het niet gevaarlijk. De arts die Navalny onderzocht, concludeerde dat gezien de aangerichte schade aan het oog het groene spul nog iets andere moet hebben bevat.