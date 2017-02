N-Korea: dood Kim Jong-nam schuld Maleisië

Noord-Korea heeft Maleisië verantwoordelijk gesteld voor de dood van een van haar burgers. De regering beschuldigt Maleisië bovendien van een „onvriendelijke houding” naar Noord-Korea in een door Zuid-Korea bedacht scenario waarin Noord-Koreaanse agenten de halfbroer van leider Kim Jong-un, Kim Jong-nam, zouden hebben vermoord.

Maleisië had aanvankelijk aan Noord-Korea gemeld dat een persoon uit dat land met een diplomatiek paspoort op 13 februari was gestorven na een plotselinge hartaanval op het vliegveld van Kuala Lumpur. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA veranderden de autoriteiten hun houding plotseling toen Zuid-Korea zei dat de man was vergiftigd.

„De grootste verantwoordelijkheid voor de dood van de man ligt bij de regering van Maleisië, omdat de burger uit Noord-Korea in dat land is overleden”, aldus de berichtgeving van KCNA.