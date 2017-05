Mysterieuze ziekte Liberia blijkt meningitis

Vier van de slachtoffers van een recent opgedoken mysterieuze ziekte in Liberia blijken positief te hebben getest voor een vorm van meningitis, ofwel hersenvliesontsteking, zei de minister van gezondheid maandag.

Tot nu toe waren er 31 gevallen van de ziekte gerapporteerd, die wetenschappers met stomheid sloegen. Dertien van de zieken overleden tijdens de uitbraak die in verband werd gebracht met het bijwonen van een begrafenis van een religieuze leider.

Hoewel de symptomen verschillen van ebola, veroorzaakten de plotselinge sterfgevallen toch angst over een nieuwe uitbraak van de tropische ziekte. „Op basis van de eerste resultaten van het CDC Atlanta (US Center for Disease Control), geloven we dat we te maken hebben met een waarschijnlijke uitbraak van meningitis in Sinoe, die zich verspreidde naar de provincies Montserrado en Grand Bassa”, zei minister Bernice Dahn.

Ze zei dat de overheid opties voor massa-vaccinaties tegen de ziekte onderzoekt.