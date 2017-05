Mysterieuze ‘mini-shuttle’ terug op aarde

Een experimenteel Amerikaans ruimtetoestel is zondag na bijna twee jaar geland in Florida. De onbemande Boeing X-37B bracht ruim 700 dagen door in een baan om de aarde, waar het een geheime missie uitvoerde.

Het toestel, dat oogt als een kleine versie van een spaceshuttle, landde bij het Kennedy Space Center. De ongeveer 9 meter lange X-37B bracht niet eerder zoveel tijd door in de ruimte. De langste van drie eerdere missies met zo’n onbemande mini-shuttle duurde 22 maanden.

Het ruimtetoestel van de luchtmacht is met raadsels omgeven. Zo is onduidelijk wat voor prijskaartje aan de X-37B hangt. De luchtmacht stelde zondag in een e-mail dat de toestellen onder meer kunnen worden gebruikt om ruimtevaarttechnologie te testen.

De Verenigde Staten beschikken over twee van de onbemande toestellen, die zijn ondergebracht in hangars die ooit werden gebruikt voor spaceshuttles. De luchtmacht is van plan later dit jaar weer een X-37B de ruimte in te sturen.