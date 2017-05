„Mugabe slaapt niet, hij heeft oogproblemen”

De Zimbabwaanse president president Robert Mugabe laat zich in Singapore behandelen aan oogproblemen. Door een aandoening lijkt het nu vaak alsof de 93-jarige leider in het openbaar in slaap is gesukkeld, zei zijn woordvoerder tegen staatskrant The Herald.

De hoogbejaarde president lijkt tijdens openbare aangelegenheden vaak een dutje te doen, maar volgens de woordvoerder is niets minder waar. Mugabe zou vanwege zijn gevorderde leeftijd geen fel licht meer kunnen verdragen. „Als je kijkt naar zijn houding, dan zie je dat hij omlaag kijkt”, zei de zegsman.

Oogartsen in Singapore moeten nu uitkomst bieden. Mugabe vertrok maandag naar Azië nadat lokale opticiens hem hadden geadviseerd zich in het buitenland te laten behandelen. Het is onduidelijk of de leider ook kampt met andere kwalen. Volgens sommige Zimbabwaanse media heeft hij prostaatkanker, maar regeringsfunctionarissen ontkennen dat.

Foto’s en video’s waarop Mugabe zijn ogen niet open lijkt te kunnen houden zijn problematisch voor de regering. Tegenstanders van de president gebruiken het beeldmateriaal om aan te tonen dat hij ongeschikt zou zijn om het land te leiden. Zimbabwanen gaan volgend jaar weer naar de stembus om een president te kiezen.