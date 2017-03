„Mubarak vrijgelaten”

De voormalige Egyptische president Hosni Mubarak is dinsdag op vrije voeten gesteld. Dat meldt het dagblad el-Ahram. Het besluit tot vrijlating werd al enige tijd verwacht.

De advocaat van Mubarak, Farid al-Deeb, heeft de vrijlating bevestigd. De krant beroept zich op een mededeling van de hoogste openbaar aanklager in het land.

De inmiddels 88-jarige Mubarak werd eerder deze maand vrijgesproken van de verantwoordelijkheid voor de dood van demonstranten tijdens een opstand in 2011. De ex-generaal werd als staatsman in dat jaar door militairen aan de kant geschoven. Hij was in 1981 aan de macht gekomen.

Hosni Mubarak kreeg in 2012 levenslang voor zijn rol bij de dood van de demonstranten. Dat proces moest echter in 2014 worden overgedaan en dat resulteerde in vrijspraak. Hij heeft nu drie jaar uitgezeten van een andere veroordeling wegens corruptie.