„Mosul binnen drie weken volledig heroverd”

Een hoge generaal van het Irakese leger verwacht dat IS binnen drie weken volledig verjaagd is uit Mosul. Uit grote delen van de stad is Islamitische Staat al verdreven. De strijd om Mosul duurt al sinds oktober.

Strijders van IS zitten nu nog vooral in het historische deel in het westen van de stad. Naar schatting zijn er nog maar maximaal 300 IS-strijders. In het door IS bezette gebied wonen volgens de VN 400.000 mensen die nauwelijks toegang tot voedsel, water en medische zorg hebben.

Een door de VS geleide coalitie heeft zo’n 100.000 manschappen in Mosul.