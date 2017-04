Moskou wil spoedzitting VN-Veiligheidsraad

Rusland wil dat de VN-Veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt om de Amerikaanse raketaanval in Syrië te bespreken. Het optreden van de Verenigde Staten is volgens het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken een „bedreiging voor de wereldwijde veiligheid”.

Het departement stelde in een verklaring dat de Amerikaanse raketaanvallen al waren voorbereid voorafgaande aan het incident in de provincie Idlib. Daar kwamen dinsdag tientallen mensen om het leven door een gifgasaanval. Westerse landen en Rusland ruzieden deze week in de veiligheidsraad over de vraag wie schuld heeft aan het drama.