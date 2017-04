Moskou: ‘rode lijn’ Obama lokte aanvallen Syrië uit

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft volgens Moskou zelf bijdragen aan het gebruik van chemische wapens in Syrië. Door te dreigen met militaire actie als dergelijke wapens zouden worden gebruikt, moedigde hij volgens Moskou extremisten aan om daartoe over te gaan.

Obama stelde in 2012 dat gebruik van chemische wapens in Syrië voor hem een ‘rode lijn’ zou zijn. Daarop probeerden extremisten en terroristen volgens een Russische VN-diplomaat om het regime in Damascus in diskrediet te brengen door juist zulke wapens in te zetten. Zo zouden ze hebben gehoopt een militair ingrijpen uit te lokken.

De ‘rode lijn’ van Obama leidde uiteindelijk niet tot Amerikaanse luchtaanvallen op Syrische regeringstroepen. Nadat in 2013 honderden doden waren gevallen bij aanvallen met chemische wapens, stemde het regime er onder internationale druk mee in onder VN-toezicht het hele arsenaal te vernietigen.