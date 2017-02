Moskee Brussel onder loep aanslagencommissie

De parlementaire onderzoekscommissie in België naar de aanslagen op 22 maart 2016 heeft de bestuurders van de Grote Moskee in Brussel opgeroepen voor een hoorzitting maandag. Aanleiding is een uitgelekt rapport van de Veiligheidsdienst over totaal 1,8 miljoen euro die de moskee zou hebben uitgegeven aan het propageren van het salafisme.

De moskee aan het Jubelpark, waarin het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) is gevestigd, heeft volgens de topman van de Veiligheidsdienst Jaak Raes tussen 2012 en 2014 1,2 miljoen euro gestoken in ‘het uitdragen van zijn ideologie’. Daarnaast schonk het ICC 600.000 euro aan personen en associaties die ‘een islamistische visie’ propageren.

Het ICC is eerder bestempeld als verspreider van het wahabisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. Het centrum wordt grotendeels gefinancierd door Saoedi-Arabië.