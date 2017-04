Moreno nog steeds winnaar verkiezingen Ecuador

Het hertellen van 1,2 miljoen stemmen heeft na de presidentsverkiezingen in Ecuador niet geleid tot een andere uitkomst. De kiesraad in het Zuid-Amerikaanse land meldde dinsdagavond (lokale tijd) dat de linkse kandidaat Lenín Moreno zich nog steeds nipt de winnaar mag noemen.

De tegenkandidaat van Moreno, de centrumrechtse Guillermo Lasso, liet na de verkiezingen weten de strijd nog niet op te geven. Hij eiste vanwege het kleine verschil in stemmen een hertelling. Dat leverde uiteindelijk niet het door Lasso gehoopte resultaat op: Moreno bleek zelfs bijna 1600 stemmen méér te hebben gekregen dan bij de oorspronkelijke telling.

De definitieve uitslag is waarschijnlijk een opluchting voor de Australische oprichter van WikiLeaks, Julian Assange. Hij houdt zich al jaren schuil in de ambassade van Ecuador in Londen. Lasso had tijdens de campagne gezegd dat hij Assange weg wilde hebben uit de diplomatieke post.