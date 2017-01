Moord om Bart de hond

Rebecca Rawson uit Parrish in de Amerikaanse staat Florida deed het onschuldigste wat een mens maar kan doen: haar weggelopen hond Bart zoeken. Toen ze bij een buurman om informatie vroeg, bleek Bart daar te zijn. Maar de bewoner trok vervolgens een pistool en schoot Rebecca neer. De 65-jarige vrouw overleed kort daarna in een ziekenhuis.

De 83-jarige Eugene Matthews is aangehouden. Hij wordt volgens lokale media woensdag voorgeleid.

Rawson was op zoek samen met haar dochter en zwager Rodney. Haar dochter was achtergebleven in de auto. Haar 62-jarige zwager was met haar naar het huis van de buurman gelopen. Hij bleef ongedeerd.