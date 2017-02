Monnik blijkt handelaar in amfetamine

De politie in Myanmar keek verbaasd op toen ze bij een controle in de auto van een boeddhistische monnik in de stad Maungdaw 400.000 methamfetaminepillen vond. Toen de politiemensen een kijkje namen in het klooster waar de man vandaan kwam, vonden ze daar nog eens 4,2 miljoen pillen.

Myanmar staat bekend als een grote producent van narcotica. Er worden onder meer grote hoeveelheden amfetamine, opium en cannabis geproduceerd. Vorig jaar wist de politie de hand te leggen op liefst 98 miljoen pillen, een verdubbeling van het aantal dat in 2015 werd gevonden. De overheid vervolgt producenten en handelaren zo veel mogelijk.

De harddrug methamfetamine, ook wel bekend onder de Engelse aanduidingen meth of crystal meth, geldt als een sterk verslavende amfetamine. Het wordt in de medische wereld onder meer gebruikt voor aandoeningen als ADHD en obesitas.