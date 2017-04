Moldavië: na de sneeuwstorm is er geen strooiwagen te zien

Verse sneeuw op groene bladeren. Daar kunnen veel bomen niet tegen. Overal liggen afgebroken takken.

In hun val hebben de takken elektriciteitsdraden voor de straatverlichting meegenomen. Behoedzaam vervolg ik dus mijn weg door de Moldavische hoofdstad Chisinau, oppassend voor nieuwe obstakels.

Het is een dag na de tweedaagse sneeuwstorm die eind vorige week het Oost-Europese land in de lente trof. Auto’s raakten ingesneeuwd, het openbaar vervoer lag plat, de elektriciteit viel uit, het vliegveld was dicht, wegen waren onbegaanbaar. De gevoelstemperatuur lag op min 12 graden. President Igor Dodon riep de noodtoestand uit. Premier Pavel Filip verzocht iedereen om binnen te blijven.

Nu de storm is uitgeraasd, ligt Chisinau erbij als in een slechte Hollywoodfilm. Een rondrit met de taxi toont een gehavende stad met omgevallen bomen in een park, straten half geblokkeerd en elektriciteitskabels die doelloos op de grond liggen.

’s Avonds is het donker omdat de straatverlichting niet werkt. Cafés hebben deze zaterdagavond lege tafels, wijnbars hebben de rolluiken gesloten. Slechts in de hoofdstraat is er enige reuring met een straatmuzikant en een groep opgeschoten jongeren.

Van een gecoördineerd optreden van de overheid om de schade in de stad te verhelpen, valt niets te merken. Een vrouw is in haar eentje op straat in de weer met een sneeuwschuiver. Een stuk verder sleept een man met takken en legt ze aan de kant. Op de hoofdstraat laadt een groep mannen takken op een vrachtwagen. Een andere groep gaat de ravage te lijf in een park. Om de hoek ruimen soldaten de rommel op.

Maar nergens strooiwagens die de straten sneeuwvrij maken of een gemeentedienst die de trottoirs schoonveegt.

Een weg zoekend tussen de takken kom ik bij Mark Tkatsjoek. Eerder deze eeuw was hij adviseur van de communistische president Vladimir Voronin. Tegenwoordig is Tkatsjoek directeur van een opleidingsinstituut in een openbare bibliotheek.

Ik praat met hem over de Moldavische politiek, die in zijn ogen synoniem is met corruptie en niets doet voor het volk. Dat blijkt ook deze dagen weer, meent hij. „Deze sneeuwstorm toont het failliet van de autoriteiten aan. Men wist al vijf dagen van tevoren dat deze sneeuwstorm eraan zat te komen. Maar de burgers mogen het allemaal zelf opknappen.”

Naar de schuldigen van het gebrekkige ingrijpen wordt gezocht. President Dodon noemde het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de hulpdiensten en de burgemeester van Chisinau incompetent.

Die laatste deed een beroep op de burgers om de binnenplaatsen en ingangen van gebouwen vrij te maken van takken en bomen, en óók om het verlies van dat groen te herstellen. Hij denkt dat er 10.000 bomen zijn gesneuveld. Herstel is eenvoudig, zei hij. „Iedereen moet een boom planten.”