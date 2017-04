Mogelijk spoedig helemaal geen stroom in Gaza

De Palestijnse Autoriteit (PA) weigert nog langer de energierekening te betalen aan Israël voor de stroom die aan Gaza wordt geleverd. Hierdoor komen de twee miljoen inwoners van het gebied binnenkort mogelijk helemaal zonder stroom te zitten.

Het gesteggel over stroom tussen de door het Westen gesteunde PA en Gaza, waar Hamas de scepter zwaait, is al weken aan de gang. De inwoners van Gaza hadden hierdoor al last van een beperkte energietoevoer van ongeveer vier tot zes uur per dag.

Gaza is door het uitvallen van de enige energiecentrale in het gebied vijf weken geleden geheel afhankelijk van stroom uit Israël. Dat land wil echter geen directe zaken doen met Gaza omdat het Hamas beschouwt als een terroristische organisatie.

Een woordvoerder van Hamas in Gaza noemde het besluit van de PA „een grove escalatie en een daad van waanzin.”