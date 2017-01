Mogelijk 30 doden in hotel Italië door lawine

In een hotel in Farindola, Midden-Italië, dat door een lawine is getroffen, zijn mogelijk dertig doden gevallen.

Het gebouw werd woensdagavond getroffen door de lawine. Er waren op dat moment zeker dertig mensen in het hotel.

Tot nu toe zijn twee overlevenden gevonden. Die zouden buiten het hotel in een auto hebben gezeten. Tegenover het Italiaanse persbureau Ansa hebben reddingswerkers geen aantal slachtoffers genoemd.

Terremoto, valanga travolge hotel Rigopiano. "Ci sono molti morti". Due persone in salvo https://t.co/H0zmlL4jwi — la Repubblica (@repubblicait) January 19, 2017

Correspondent Rop Zoutberg van de NOS meldde dat er nog maar een van de drie verdiepingen van het hotel overeind.

De lawine had woensdagavond plaats in het gebied dat door een reeks aardbevingen is getroffen. Na de lawine hadden enkele mensen met hun mobiele telefoon om hulp gevraagd. „Help, help, we sterven van de kou”, had een persoon via een berichtje op zijn telefoon laten weten. Het reddingswerk verloopt moeizaam door de winterse omstandigheden. Het is ijzig koud en het gebied is door de sneeuw moeilijk begaanbaar.

beeld ANP

Midden-Italië werd woensdag binnen een uur opgeschrikt door meerdere aardbevingen met een kracht van boven de 5. In het dorp Castel Castagna in de oostelijke provincie Teramo viel een dode. Het lichaam van het slachtoffer is gevonden onder het puin van een ingestort gebouw.

Enkele plaatsen zijn van de buitenwereld afgesloten. Duizenden huishoudens hebben geen elektriciteit.