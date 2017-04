Modi roept Kashmir op toerisme te omarmen

De Indiase premier Narendra Modi heeft de jeugd van Kashmir met klem gevraagd ontwikkeling en toerisme te verkiezen boven terrorisme. Dat deed hij na de opening van een nieuwe tunnel in de noordelijke staat Jammu en Kashmir. De elf kilometer lange verbindingsroute, die bijna 540 miljoen euro kostte, is belangrijk voor de ontsluiting van de Kashmir Vallei. De snelweg in dit deel van de Himalaya is vaak versperd door lawines en aardverschuivingen.

„Terwijl jongeren in Kashmir aan de ene kant met stenen stonden te gooien, waren anderen bezig stenen te breken om deze tunnel te realiseren”, zei Modi, doelend op de onrust die al vele jaren in de streek heerst. „We hebben plannen voor negen van deze tunnels in de staat. Betere verbindingen betekenen meer banen.”

Zowel India als Pakistan claimen Kashmir in zijn geheel, maar besturen nu een eigen deel, evenals China. Sinds de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1947 heeft dat tot veel wapengekletter geleid. Daarnaast zijn er afscheidingsbewegingen actief. Deze stelden zich zondag te weer tegen het bezoek van Modi. Na zijn toespraak waren er ongeregeldheden.