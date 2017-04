Minstens 10 doden na instorten afvalberg

Minstens tien mensen zijn om het leven gekomen door de instorting van een afvalberg in Sri Lanka. Onder de slachtoffers zijn vier kinderen, zei de politie zaterdag.

De vuilnisberg in Meethotamulla, een voorstad van de hoofdstad Colombo, stortte vrijdag in. Volgens lokale media werden tegen de honderd woningen of andere gebouwen bedolven. Leger en politie zochten zaterdag verder naar mogelijke andere slachtoffers. Bewoners verklaarden dat zij al meerdere keren gewaarschuwd hadden dat de afvalberg op het punt stond in te storten.