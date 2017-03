Ministers Turkije en Duitsland gaan praten

De ministers van Buitenlandse Zaken van Turkije en Duitsland ontmoeten elkaar op 8 maart om te praten over de oplopende spanningen tussen de twee landen. De verhoudingen verslechterden donderdag toen bekend werd dat optredens van twee Turkse ministers in Duitsland door lokale overheden werden tegengehouden.

De ontmoeting tussen de bewindslieden is in Duitsland, zo hebben de Turkse minister Mevlüt Cavusoglu en zijn Duitse collega Sigmar Gabriel in een telefoongesprek afgesproken. De verhoudingen tussen Berlijn en Ankara staan al langer onder druk. Het schrappen van de optredens van de ministers wekte veel wrevel in Turkije. In Duitsland, waar circa drie miljoen burgers een Turkse achtergrond hebben, bestaat onder meer ergernis over de arrestatie van de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel in Turkije.