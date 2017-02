Minister VS: ik heb geen probleem met de pers

De Amerikaanse defensieminister James Mattis vindt niet dat de media vijanden zijn van het Amerikaanse volk, zoals president Donald Trump onlangs twitterde. De bewindsman zei tegen verslaggevers geen problemen te hebben met journalisten.

Mattis kreeg tijdens een bezoek aan het Midden-Oosten de vraag of hij zich herkende in de opmerkingen van zijn politieke baas. Dat bleek niet het geval te zijn. „Ik heb persoonlijk geen problemen met de pers”, aldus de minister.

Trump lag al tijdens zijn campagne geregeld overhoop met de media, die hij regelmatig verweet ‘nepnieuws’ te verspreiden. De president waarschuwde zijn aanhangers zaterdag nog via Twitter de ‘mainstream media’ niet te geloven.

Niet alle partijgenoten van Trump zijn blij met diens aanhoudende aanvallen op de media. De prominente Republikeinse senator John McCain, waarschuwde deze week in het programma Meet de Press dat dictators „beginnen met het onderdrukken van de vrije pers”.

„Ik haat de pers”, zei McCain sarcastisch tegen NBC-presentator Chuck Todd. „Ik haat jou in het bijzonder. Maar feit is dat we jullie nodig hebben. Als we de democratie zoals we die nu hebben willen behouden, hebben we een vrije en soms vijandige pers nodig.”