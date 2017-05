Minister Oostenrijk wil nieuwe verkiezingen

Als het aan de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz ligt worden er binnenkort parlementsverkiezingen gehouden. Kurz spreekt maandag met kanselier Christian Kern en president Alexander Van der Bellen.

Kurz wil dat er een einde komt aan de coalitie van de sociaaldemocratische SPÖ en de conservatieve ÖVP, zei hij zondag op een persconferentie. Hij wil samen met kanselier Kern optrekken. „In mijn optie is de eerste stap die we moeten zetten dat we een gezamenlijke beslissing nemen om nieuwe verkiezingen uit te schrijven.” Hij voegde daar aan toe dat de verkiezingen na de zomer zouden moeten plaatsvinden.