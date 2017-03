Minder migranten maken oversteek naar Italië

Het aantal vluchtelingen dat van Afrika naar Italië reist is met twintig procent gedaald. In het eerste kwartaal van 2016 kwamen er bijna 29.000 migranten aan. In het eerste kwartaal van 2017, van 1 januari tot 29 maart, waren dat er ruim 23.000, aldus cijfers van de Internationale Organisatie van Migratie.

De veelgebruikte vluchtelingenroute Libië-Italië was in februari nog een van de belangrijkste gespreksonderwerpen op de Europese top op Malta. Europa wil nauwer samenwerken met de Libische autoriteiten om de illegale migratie in te perken. Een van de plannen is om de Libische kustwacht beter te wapenen middels personeel, schepen, geld en trainingen. Op die manier zou Tripoli beter in staat zijn de bootjes met vluchtelingen al in het begin te onderscheppen en de mensen terug naar Libië te brengen.