Minder illegalen opgepakt in West-Vlaanderen

Het aantal opgepakte illegalen in West-Vlaanderen is in het laatste kwartaal van 2016 gestaag afgenomen. Dat heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé woensdag bekendgemaakt. In december werden nog maar 339 migranten en vluchtelingen zonder papieren aangehouden in de buurt van de Belgische kust. Begin vorig jaar waren dat er geregeld meer dan duizend.

In oktober was er met 603 aanhoudingen even een opleving als gevolg van de sluiting van het tentenkamp in Calais. Voor de ontruiming van de ‘Jungle’ in de Noord-Franse havenstad namen verscheidene bewoners de benen, vaak naar Vlaanderen. De verwachte migrantengolf bleef uit. In november ging het om nog maar 451 personen en in de laatste maand van het jaar dus 339.

Volgens Decaluwé komen ze vooral uit Eritrea en Sudan. „Gevolgd door migranten uit onder meer Libië en Marokko, de Afrikaanse route dus. Syriërs treffen we nauwelijks aan.” Zeebrugge is het meest geliefde toevluchtsoord, omdat van daaruit Engeland het best ‘in zicht is’. De gouverneur hoopt van de Franse autoriteiten snel duidelijkheid te krijgen over het vluchtelingenkamp in Duinkerke. Dat zou in maart sluiten.