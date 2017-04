Militair VS sneuvelt in Mosul

In de strijd om de Iraakse stad Mosul is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Hij bezweek zaterdag aan verwondingen die hij opliep toen een explosief afging even buiten de stad.

De militair ondersteunde een offensief van Iraakse troepen in Mosul. De stad is het laatste bolwerk van Islamitische Staat in Irak. Het Iraakse leger wist eind januari het oostelijk deel van de stad te heroveren.

Een door de VS geleidde coalitie valt geregeld stellingen van IS aan in het andere deel. In de strijd op de grond krijgen de Iraakse strijdkrachten steun van Amerikaanse speciale eenheden en adviseurs.