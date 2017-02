Militair schiet terreurverdachte neer bij Louvre Parijs

Bij het Louvre in Parijs is sprake van een „ernstige veiligheidssituatie”. Volgens eerste berichten heeft een militair bij de ingang van het beroemde museum het vuur geopend op een man die hem aanviel met een machete. De man is zwaargewond geraakt.

De man zou onder het roepen van ”Allah akbar” (Allah is groot) hebben geprobeerd met twee rugzakken het museum binnen te komen. Daarop opende de militair het vuur en schoot vijf kogels af. Het incident lijkt daarmee op een terreurdaad.

fragmentlouvre

De aanvaller raakte zwaargewond. De militair raakte lichtgewond aan zijn arm. In de rugzak van de aanvaller zijn geen explosieven aangetroffen.

De politie denkt dat de aanvaller alleen opereerde. Wel werd na het incident een tweede verdachte aangehouden die zich „verdacht gedroeg”.

Een woordvoerster van het Louvre zei dat het museum „op dit moment” dicht was, maar ze kon niet bevestigen dat het ook was geëvacueerd. Een nabijgelegen metrostation is volgens Parijse media gesloten.

Les services de secours arrivent au Louvre pic.twitter.com/ULFZ8NqK3S — Jonathan RT France (@Jonathan_RTfr) 3 februari 2017

🔴🇫🇷París. Militar dispara a un hombre que cometió una agresión en el sector comercial del #Louvre. Un herido grave. pic.twitter.com/qq7pJXL4N7 — Alejo Schapire (@aschapire) 3 februari 2017

Un militaire ouvre le feu sur un homme qui tentait de l'agresser au couteau près du musée du Louvre https://t.co/uGzR8jVe7r pic.twitter.com/3BXiMb18NV — Le JDD (@leJDD) 3 februari 2017