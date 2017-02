Mijnwerkersdochter in Belgisch kabinet

België heeft een nieuwe staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen. Mijnwerkersdochter Zuhal Demir uit Genk heeft vrijdagochtend bij koning Filip de eed afgelegd.

De 36-jarige Demir droeg een rood mijnwerkerssjaaltje van haar vader rond haar pols. De politica van de Vlaams-nationalistische N-VA heeft ook het grotesteden- en wetenschapsbeleid in haar portefeuille. Ze volgt haar partijgenote Elke Sleurs op, die zich gaat richten op de Gentse politiek.

“Het maakt niet uit waar je vandaan komt, hier kan iedereen het maken, hier krijgt iedereen kansen’’, aldus Demir, die Turks-Koerdische roots heeft. „Zo veel mogelijk mensen helpen om die kansen te grijpen, dat is mijn ambitie. We moeten mensen sterker maken en hun vertrouwen geven, in plaats van hun een slachtofferschap aan te praten.”