Migrantenboot aangevallen met helikopter

Zeker 31 Somalische vluchtelingen zijn voor de kust van Jemen om het leven gekomen doordat de boot waarin zij zaten werd aangevallen door de bemanning van een helikopter. De kustwacht in een door Houthi-rebellen gecontroleerd gebied in Jemen heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

Volgens de kustwacht waren de Somaliërs onderweg van Jemen naar Soedan toen zij in de zeestraat Bab el-Mandeb onder vuur werden genomen. Volgens een bemanningslid van het vluchtelingenschip zijn tachtig vluchtelingen uit het water gered.

Het is niet duidelijk van welke partij de helikopter was. In Jemen strijden de Houthi-rebellen met een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië om de macht. Een groot deel van het land is in handen van de rebellen.