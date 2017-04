„Migranten veelal mishandeld in Oost-Europa”

Politieagenten en grenswachten in Oost-Europa gebruiken stelselmatig intimidatie en geweld tegen vluchtelingen die die landen proberen binnen te komen. Ook wordt hen niet altijd de mogelijkheid geboden asiel aan te vragen, maar worden ze onrechtmatig direct weer terug de grens over gezet. Dat staat in een rapport van Oxfam Novib en twee Oost-Europese onderzoekscentra dat donderdag verschijnt, schrijft het AD.

De onderzoekers spraken 140 van de enkele duizenden migranten die momenteel in Servië en Macedonië verblijven. Zij stelden slachtoffer te zijn geweest van mishandelingen en diefstal in die landen en in buurlanden als Hongarije, Kroatië en Bulgarije.

„Ze zetten ons in een kooi, we kregen drie dagen geen eten. Ze sloegen ons en gaven ons zelfs elektrische schokken”, zegt de Afghaanse vluchteling Isaaq over zijn behandeling in Bulgarije, aldus de krant.