Migrant geëlektrocuteerd bovenop trein

Op het Gare du Nord in Parijs is dinsdag een man geëlektrocuteerd die vlak voor vertrek bovenop een Eurostar-trein was geklommen. Volgens de krant Le Parisien gaat het om een migrant die mee wilde liften naar Londen maar met de bovenleiding in aanraking kwam. Het verkeer op het drukke station was geruime tijd ontregeld door het drama, dat werd vastgelegd door een bewakingscamera.

Het zal moeilijk worden de identiteit van het slachtoffer te achterhalen. Zijn lichaam is door het contact met de hoogspanningsdraad dusdanig verbrand dat het onherkenbaar is. De kans dat DNA-onderzoek iets oplevert, is klein. In 2015 was een vergelijkbaar incident met een jonge Egyptenaar die op een trein naar Engeland onder stroom kwam te staan. Hij bracht het er levend van af, maar raakte wel zwaar gewond.