MiG stort neer bij Turks-Syrische grens

Een Syrisch gevechtsvliegtuig van het type MiG-23 is zaterdag neergestort in de buurt van de grens met Turkije. De piloot heeft het toestel waarschijnlijk met behulp van zijn schietstoel tijdig kunnen verlaten en kan op Turks grondgebied terecht zijn gekomen. Premier Binali Yildirim heeft laten weten dat Ankara een zoekactie is begonnen.

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Het slechte weer zou een rol gespeeld kunnen hebben. Het Syrisch leger bevestigde het contact met de straaljager, die een verkenningsvlucht uitvoerde, te zijn kwijtgeraakt. Het leger heeft ook hulptroepen naar de grensstreek in het noordwesten van het land gestuurd om de piloot te vinden en onderzoek te doen naar de toedracht.

De gouverneur van de Turkse provincie Hatay, Erdal Ata, zei tegen persbureau Dogan dat het wrak is gelokaliseerd aan de rand van de Amanos-bergen in de buurt van het stadje Yaylacik, een behoorlijk eind van Syrië af. De cockpit was leeg. Volgens Ata was er op het tijdstip van de crash geen burger of militair vliegverkeer in dat meest zuidelijke deel van Turkije.

In het gebied aan de Syrische zijde van de grens zijn rebellengroeperingen actief, die president Bashar al-Assad tot aftreden willen dwingen. Sommige krijgen Turkse steun. Een woordvoerder van de militante beweging Ahrar al-Sham beweerde tegenover Anadolu, het Turkse staatspersbureau, dat de Syrische MiG doelen in de provincie Idlib bombardeerde en door opstandelingen uit de lucht is is geschoten. Volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten is het toestel in Idlib neergekomen.