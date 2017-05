Mexico zet leger in tegen oliedieven

Zeker tien mensen zijn om het leven gekomen bij gevechten tussen het Mexicaanse leger en vermeende oliedieven. Dat gebeurde tijdens een grote militaire operatie om oliediefstal terug te dringen.

De slachtoffers vielen woensdag in de staat Puebla. Militairen kwamen onder vuur te liggen bij het dorp Palmarito toen ze poolshoogte namen na een melding dat brandstof werd gestolen uit een pijpleiding.

De schutters gebruikten volgens het leger vrouwen en kinderen als levend schild. De militairen schoten daarom niet terug. Enkele uren werd een andere groep soldaten op dezelfde plek beschoten door gewapende mannen.

Bij de gevechten kwamen zeker vier militairen en zes vermeende oliedieven om het leven. Volgens de strijdkrachten zijn twaalf mensen opgepakt. Mensen uit de omgeving protesteerden volgens lokale media later tegen het optreden van het leger, dat ze verantwoordelijk houden voor het geweld.

Er is de autoriteiten veel aan gelegen om de oliediefstal in het land terug te dringen. Staatsoliebedrijf Pemex zegt een recordaantal van 27.000 vaten met brandstof per dag te verliezen door diefstal.