Mexico komt met maatregelen tegen onrust

De Mexicaanse president Enrique Pena Nieto heeft een economisch plan gepresenteerd om de onvrede in zijn land te bezweren. De regering, bedrijven en vakbondsleiders hebben toegezegd de prijzen van de belangrijkste consumptiegoederen stabiel te houden.

In Mexico wordt al geruime tijd geprotesteerd tegen de verhoging van de brandstofprijzen. Woedende betogers plunderden honderden winkels en blokkeerden wegen en benzinestations, met tal van arrestaties tot gevolg.

De president kondigde maandag (lokale tijd) het nieuwe pakket aan maatregelen aan, waarbij ook de regering niet gespaard blijft. Hoge regeringsfunctionarissen moeten 10 procent van hun salaris gaan inleveren.

Niet iedereen is enthousiast over het voorstel. Zo ontbrak de handtekening van de grootste werkgeversorganisatie in het land, Coparmex. Die organisatie bekritiseerde het plan door te wijzen op het ontbreken van duidelijke, meetbare doelen.